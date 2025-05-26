Рублев – Харрис: Ролан Гаррос 2025: прямая трансляция

27 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Ллойд Харрис (ЮАР).

Начало прямого эфира 27 мая ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Андрей Рублев – Ллойд Харрис, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Ллойд Харрис: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2025: прямой эфир 1 Rus