Джокович – Макдональд: Ролан Гаррос 2025: видео трансляция

27 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Маккензи Макдональд (США).

Начало прямого эфира 27 мая ~ в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Новак Джокович – Маккензи Макдональд, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Маккензи Макдональд: трансляция Rus