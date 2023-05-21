Телеканал Старт смотреть онлайн

Старт – Телеканал РФ, который вещает круглосуточно на русском языке с 2011 года.
Основу передач телеканала Старт, составляют прямые трансляции спортивных событий РФ и международных соревнований: Футбол; Волейбол; Баскетбол; Спортивная гимнастика; Гандбол; Тяжелая атлетика; Бильярд и другие виды спорта.

Межу спортивными трансляциями в прямом эфир выходит информационные и аналитические передачи с разбором последних и самых важных событий российского и мирового спорта с результатами и лучшими моментами прошедших соревнований.

Сегодня канал доступен для жителей всех городов России, а также ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Украина, Киргизия, Азербайджан, Армения, Молдова, Узбекистан, Таджикистан.

 

 

Старт телеканал: прямой эфир

 

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