Снукер. О'Салливан – Вафаей: прямая трансляция

21, 22 и 23 апреля 2023 года, в Шеффилде, Англия, пройдет матч 1/8 финала Чемпионата мира по снукеру 2023. Действующий и семикратный чемпион мира по снукеру - Ронни О'Салливан (Англия) сразится единственным иранским снукеристом за всю историю Мэйн-тура - Хоссейном Вафаей.

Перед встречей, соперники наговорили друг другу, немало колких слов: Ронни О'Салливан назвал Хоссейна Вафаея - болваном, иранец призвал Ронни О'Салливана играть как мужчина или уйти из снукера.

Финал Чемпионата мира по снукеру 2023, пройдёт 30 апреля и 1 мая 2023 года.



Расписание матчей Ронни О'Салливан vs. Хоссейн Вафаей:

Первая сессия: начало 21.04.2023 в 16:30 мск

Вторая сессия: начало 22.04.2023 в 16:30 мск

Третья сессия: начало 23.04.2023 в 12:00 мск

Снукер 2023 прямой эфир

О'Салливан – Вафаей: 1/8 финала- прямой эфир