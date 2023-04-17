Снукер Чемпионат мира 2023: прямая трансляция

С 15 апреля по 1 мая в Шеффилде, Англия, пройдет чемпионат мира по Снукеру 2023. В турнире приняли участие 128 игроков, 32 из которых, включая действующего чемпиона мира по снукеру Ронни О'Салливана, вышли в главную серию чемпионата с призовым фондом 2 395 000 британских фунтов.

Расписание Финальных матчей Snooker World Cup 2023:

Первая сессия: начало 30.04.2023 в 15:00 мск

Вторая сессия: начало 30.04.2023 в 21:00 мск

Третья сессия: начало 01.05.2023 в 15:00 мск

Четвёртая сессия: начало 01.05.2023 в 21:00 мск

Турнирная сетка Чемпионата Мира 2023:

1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 19 фреймов (до 10-ти побед) 25 фреймов (до 13-ти побед) 25 фреймов (до 13-ти побед) 33 фрейма (до 17-ти побед) 35 фреймов (до 18-ти побед)

Расписание 1/8 финала Snooker World Cup 2023:

Ронни О’Салливан (-) Дин Джуньху / Хоссейн Вафаей Айюри

Первая сессия: начало 21.04.2023 в 16:30 мск

Вторая сессия: начало 22.04.2023 в 16:30 мск

Третья сессия: начало 23.04.2023 в 12:00 мск

Лука Бресель (-) Марк Уильямс / Джимми Робертсон

Первая сессия: начало 20.04.2023 в 15:00 мск

Вторая сессия: начало 21.04.2023 в 12:00 мск

Третья сессия: начало 21.04.2023 в 21:00 мск

Джадд Трамп / Энтони МакГилл (-) Джек Лисовски / Ноппон Саенгхам

Первая сессия: начало 22.04.2023 в 12:00 мск

Вторая сессия: начало 23.04.2023 в 16:30 мск

Третья сессия: начало 24.04.2023 в 21:00 мск

Роберт Милкинс / Джо Перри (-) Шон Мерфи / Си Цзяхой

Первая сессия: начало 22.04.2023 в 21:00 мск

Вторая сессия: начало 23.04.2023 в 21:00 мск

Третья сессия: начало 24.04.2023 в 15:00 мск

Марк Аллен / Фань Чжэнъи (-) Стюарт Бинхэм

Первая сессия: начало 20.04.2023 в 21:00 мск

Вторая сессия: начало 21.04.2023 в 16:30 мск

Третья сессия: начало 22.04.2023 в 12:00 мск

Джек Джонс (-) Нил Робертсон

Первая сессия: начало 21.04.2023 в 12:00 мск

Вторая сессия: начало 21.04.2023 в 21:00 мск

Третья сессия: начало 22.04.2023 в 16:30 мск

Кайрен Уилсон / Райан Дэй (-) Джон Хиггинс / Дэвид Грэйс

Первая сессия: начало 23.04.2023 в 12:00 мск

Вторая сессия: начало 23.04.2023 в 21:00 мск

Третья сессия: начало 24.04.2023 в 15:00 мск

Гэри Уилсон / Эллиот Слессор (-) Марк Селби / Мэттью Селт

Первая сессия: начало 22.04.2023 в 21:00 мск

Вторая сессия: начало 23.04.2023 в 16:30 мск

Третья сессия: начало 24.04.2023 в 21:00 мск

Расписание 1/16 финала Snooker World Cup 2023:

2. Дин Джуньху (5-4) Хоссейн Вафаей

1 сессия: 63(56)-2, 126(72)-1, 52-68, 0-(66)106, 134(134)-0, 70-47, 6-(59)92, 68(68)-7, 15-(87)119

2 сессия: начало 17 апреля в 12:00 мск

9. Марк Аллен (0-0) Фань Чжэни

1 сессия: начало 17 апреля в 12:00 мск

2 сессия: начало 17 апреля в 21:00 мск

4. Марк Уильямс (4-5) Джимми Робертсон

1 сессия: 67-39, 58-(65)76, 69(69)-(74)74, 81-0, 61(53)-66, 130(77)-0, 17-64, 118(118)-11, 46-(59)70

2 сессия: начало 17 апреля в 16:30 мск

14. Джон Хиггинс (0-0) Дэвид Грэйс

1 сессия: начало 17 апреля в 16:30 мск

2 сессия: начало 18 апреля в 16:30 мск

7. Роберт Милкинс (0-0) Джо Перри

1 сессия: начало 17 апреля в 21:00 мск

2 сессия: начало 18 апреля в 21:00 мск

6. Джек Лисовски (0-0) Ноппон Саенгхам

1 сессия: начало 18 апреля в 12:00 мск

2 сессия: начало 19 апреля в 12:00 мск

15. Гэри Уилсон (0-0) Эллиот Слессор

1 сессия: начало 18 апреля в 12:00 мск

2 сессия: начало 18 апреля в 21:00 мск

5. Джадд Трамп (0-0) Энтони МакГилл

1 сессия: начало 18 апреля в 16:30 мск

2 сессия: начало 19 апреля в 16:30 мск

13. Кайрен Уилсон (0-0) Райан Дэй

1 сессия: начало 19 апреля в 12:00 мск

2 сессия: начало 19 апреля в 21:00 мск

16. Марк Селби (0-0) Мэттью Селт

1 сессия: начало 19 апреля в 16:30 мск

2 сессия: начало 20 апреля в 15:00 мск

8. Шон Мерфи (0-0) Сы Цзяхой

1 сессия: начало 19 апреля в 21:00 мск

2 сессия: начало 20 апреля в 21:00 мск

Начало трансляций 17, 18 апреля: 10:30, 12:00, 21:00, 04:00 (по московскому времени)

Снукер Чемпионат мира 2023: прямой эфир

Снукер Чемпионат мира 2023: 1/16 финала