Снукер Чемпионат мира 2023: прямая трансляция

С 15 апреля по 1 мая в Шеффилде, Англия, пройдет чемпионат мира по Снукеру 2023. В турнире приняли участие 128 игроков, 32 из которых, включая действующего чемпиона мира по снукеру Ронни О'Салливана, вышли в главную серию чемпионата с призовым фондом 2 395 000 британских фунтов.

Расписание Финальных матчей Snooker World Cup 2023:

Первая сессия: начало 30.04.2023 в 15:00 мск
Вторая сессия: начало 30.04.2023 в 21:00 мск
Третья сессия: начало 01.05.2023 в 15:00 мск
Четвёртая сессия: начало 01.05.2023 в 21:00 мск

Турнирная сетка Чемпионата Мира 2023:

1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал

19 фреймов

(до 10-ти побед)

 

25 фреймов

(до 13-ти побед)

 

25 фреймов

(до 13-ти побед)

 

33 фрейма

(до 17-ти побед)

 

35 фреймов

(до 18-ти побед)

 

Расписание 1/8 финала Snooker World Cup 2023:

Ронни О’Салливан (-) Дин Джуньху / Хоссейн Вафаей Айюри

Первая сессия: начало 21.04.2023 в 16:30 мск
Вторая сессия: начало 22.04.2023 в 16:30 мск
Третья сессия: начало 23.04.2023 в 12:00 мск

Лука Бресель (-) Марк Уильямс / Джимми Робертсон

Первая сессия: начало 20.04.2023 в 15:00 мск
Вторая сессия: начало 21.04.2023 в 12:00 мск
Третья сессия: начало 21.04.2023 в 21:00 мск

Джадд Трамп / Энтони МакГилл (-) Джек Лисовски / Ноппон Саенгхам

Первая сессия: начало 22.04.2023 в 12:00 мск
Вторая сессия: начало 23.04.2023 в 16:30 мск
Третья сессия: начало 24.04.2023 в 21:00 мск

Роберт Милкинс / Джо Перри (-) Шон Мерфи / Си Цзяхой

Первая сессия: начало 22.04.2023 в 21:00 мск
Вторая сессия: начало 23.04.2023 в 21:00 мск
Третья сессия: начало 24.04.2023 в 15:00 мск

Марк Аллен / Фань Чжэнъи (-) Стюарт Бинхэм

Первая сессия: начало 20.04.2023 в 21:00 мск
Вторая сессия: начало 21.04.2023 в 16:30 мск
Третья сессия: начало 22.04.2023 в 12:00 мск

Джек Джонс (-) Нил Робертсон

Первая сессия: начало 21.04.2023 в 12:00 мск
Вторая сессия: начало 21.04.2023 в 21:00 мск
Третья сессия: начало 22.04.2023 в 16:30 мск

Кайрен Уилсон / Райан Дэй (-) Джон Хиггинс / Дэвид Грэйс

Первая сессия: начало 23.04.2023 в 12:00 мск
Вторая сессия: начало 23.04.2023 в 21:00 мск
Третья сессия: начало 24.04.2023 в 15:00 мск

Гэри Уилсон / Эллиот Слессор (-) Марк Селби / Мэттью Селт

Первая сессия: начало 22.04.2023 в 21:00 мск
Вторая сессия: начало 23.04.2023 в 16:30 мск
Третья сессия: начало 24.04.2023 в 21:00 мск

Расписание 1/16 финала Snooker World Cup 2023:

2. Дин Джуньху (5-4) Хоссейн Вафаей
1 сессия: 63(56)-2, 126(72)-1, 52-68, 0-(66)106, 134(134)-0, 70-47, 6-(59)92, 68(68)-7, 15-(87)119
2 сессия: начало 17 апреля в 12:00 мск

9. Марк Аллен (0-0) Фань Чжэни
1 сессия: начало 17 апреля в 12:00 мск
2 сессия: начало 17 апреля в 21:00 мск

4. Марк Уильямс (4-5) Джимми Робертсон
1 сессия: 67-39, 58-(65)76, 69(69)-(74)74, 81-0, 61(53)-66, 130(77)-0, 17-64, 118(118)-11, 46-(59)70
2 сессия: начало 17 апреля в 16:30 мск

14. Джон Хиггинс (0-0) Дэвид Грэйс
1 сессия: начало 17 апреля в 16:30 мск
2 сессия: начало 18 апреля в 16:30 мск

7. Роберт Милкинс (0-0) Джо Перри
1 сессия: начало 17 апреля в 21:00 мск
2 сессия: начало 18 апреля в 21:00 мск

6. Джек Лисовски (0-0) Ноппон Саенгхам
1 сессия: начало 18 апреля в 12:00 мск
2 сессия: начало 19 апреля в 12:00 мск

15. Гэри Уилсон (0-0) Эллиот Слессор
1 сессия: начало 18 апреля в 12:00 мск
2 сессия: начало 18 апреля в 21:00 мск

5. Джадд Трамп (0-0) Энтони МакГилл
1 сессия: начало 18 апреля в 16:30 мск
2 сессия: начало 19 апреля в 16:30 мск

13. Кайрен Уилсон (0-0) Райан Дэй
1 сессия: начало 19 апреля в 12:00 мск
2 сессия: начало 19 апреля в 21:00 мск

16. Марк Селби (0-0) Мэттью Селт
1 сессия: начало 19 апреля в 16:30 мск
2 сессия: начало 20 апреля в 15:00 мск

8. Шон Мерфи (0-0) Сы Цзяхой
1 сессия: начало 19 апреля в 21:00 мск
2 сессия: начало 20 апреля в 21:00 мск

Начало трансляций 17, 18 апреля: 10:30, 12:00, 21:00, 04:00 (по московскому времени)

 

Снукер Чемпионат мира 2023: прямой эфир

 

Снукер Чемпионат мира 2023: 1/16 финала

 

Последние события:

Опрос по снукеру:

Кто лучший игрок в Снукер всех времен?

Прямой эфир:

Похожие материалы - Снукер

Снукер: Лига Чемпионов 2021 - трансляция

Смотреть в прямом эфире и видео в записи, матчей по профессиональному снукеру Championship League 2021.21 декабря 2021 года, пройдут матчи:Том Форд vs. Лян Вэньбо - начало в 14:00 мскЧжоу Юэлун vs. Райан Дэй - начало в 14:00…

Снукер: Лига Чемпионов 2021 - смотреть онлайн

Смотреть онлайн трансляцию и видео в записи матчей по профессиональному снукеру Championship League 2021. 20 декабря 2021 года, пройдут матчи:Джек Лисовски - Грэм Дотт - начало в 20:00 мскТом Форд - Райан Дэй - начало в 20:00…

Снукер: Лига Чемпионов 2021 - онлайн видео

Смотреть в прямом эфире и видео в записи, матчи по профессиональному снукеру Championship League 2021. 22 декабря, проходили матчи:Сяо Годун - Лу НинДжо Перри - Гэри УилсонРайан Дэй - Джек ЛисовскиСяо Годун - Грэм ДоттЛу Нин -…

Снукер: Championship League 2022 - трансляция

Смотреть в прямом эфире и видео в записи, матчи по профессиональному снукеру Championship League 2022 от 7 января 2022 года. Расписание турниров по…