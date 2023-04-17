Снукер Чемпионат мира 2023: прямая трансляция

С 15 апреля по 1 мая в Шеффилде, Англия, пройдет чемпионат мира по Снукеру 2023. В турнире приняли участие 128 игроков, 32 из которых, включая действующего чемпиона мира по снукеру Ронни О'Салливана, вышли в главную серию чемпионата с призовым фондом 2 395 000 британских фунтов.
Расписание Финальных матчей Snooker World Cup 2023:
Первая сессия: начало 30.04.2023 в 15:00 мск
Вторая сессия: начало 30.04.2023 в 21:00 мск
Третья сессия: начало 01.05.2023 в 15:00 мск
Четвёртая сессия: начало 01.05.2023 в 21:00 мск
Турнирная сетка Чемпионата Мира 2023:
|1/16 финала
|1/8 финала
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
19 фреймов
(до 10-ти побед)
25 фреймов
(до 13-ти побед)
25 фреймов
(до 13-ти побед)
33 фрейма
(до 17-ти побед)
35 фреймов
(до 18-ти побед)
Расписание 1/8 финала Snooker World Cup 2023:
Ронни О’Салливан (-) Дин Джуньху / Хоссейн Вафаей Айюри
Первая сессия: начало 21.04.2023 в 16:30 мск
Вторая сессия: начало 22.04.2023 в 16:30 мск
Третья сессия: начало 23.04.2023 в 12:00 мск
Лука Бресель (-) Марк Уильямс / Джимми Робертсон
Первая сессия: начало 20.04.2023 в 15:00 мск
Вторая сессия: начало 21.04.2023 в 12:00 мск
Третья сессия: начало 21.04.2023 в 21:00 мск
Джадд Трамп / Энтони МакГилл (-) Джек Лисовски / Ноппон Саенгхам
Первая сессия: начало 22.04.2023 в 12:00 мск
Вторая сессия: начало 23.04.2023 в 16:30 мск
Третья сессия: начало 24.04.2023 в 21:00 мск
Роберт Милкинс / Джо Перри (-) Шон Мерфи / Си Цзяхой
Первая сессия: начало 22.04.2023 в 21:00 мск
Вторая сессия: начало 23.04.2023 в 21:00 мск
Третья сессия: начало 24.04.2023 в 15:00 мск
Марк Аллен / Фань Чжэнъи (-) Стюарт Бинхэм
Первая сессия: начало 20.04.2023 в 21:00 мск
Вторая сессия: начало 21.04.2023 в 16:30 мск
Третья сессия: начало 22.04.2023 в 12:00 мск
Джек Джонс (-) Нил Робертсон
Первая сессия: начало 21.04.2023 в 12:00 мск
Вторая сессия: начало 21.04.2023 в 21:00 мск
Третья сессия: начало 22.04.2023 в 16:30 мск
Кайрен Уилсон / Райан Дэй (-) Джон Хиггинс / Дэвид Грэйс
Первая сессия: начало 23.04.2023 в 12:00 мск
Вторая сессия: начало 23.04.2023 в 21:00 мск
Третья сессия: начало 24.04.2023 в 15:00 мск
Гэри Уилсон / Эллиот Слессор (-) Марк Селби / Мэттью Селт
Первая сессия: начало 22.04.2023 в 21:00 мск
Вторая сессия: начало 23.04.2023 в 16:30 мск
Третья сессия: начало 24.04.2023 в 21:00 мск
Расписание 1/16 финала Snooker World Cup 2023:
2. Дин Джуньху (5-4) Хоссейн Вафаей
1 сессия: 63(56)-2, 126(72)-1, 52-68, 0-(66)106, 134(134)-0, 70-47, 6-(59)92, 68(68)-7, 15-(87)119
2 сессия: начало 17 апреля в 12:00 мск
9. Марк Аллен (0-0) Фань Чжэни
1 сессия: начало 17 апреля в 12:00 мск
2 сессия: начало 17 апреля в 21:00 мск
4. Марк Уильямс (4-5) Джимми Робертсон
1 сессия: 67-39, 58-(65)76, 69(69)-(74)74, 81-0, 61(53)-66, 130(77)-0, 17-64, 118(118)-11, 46-(59)70
2 сессия: начало 17 апреля в 16:30 мск
14. Джон Хиггинс (0-0) Дэвид Грэйс
1 сессия: начало 17 апреля в 16:30 мск
2 сессия: начало 18 апреля в 16:30 мск
7. Роберт Милкинс (0-0) Джо Перри
1 сессия: начало 17 апреля в 21:00 мск
2 сессия: начало 18 апреля в 21:00 мск
6. Джек Лисовски (0-0) Ноппон Саенгхам
1 сессия: начало 18 апреля в 12:00 мск
2 сессия: начало 19 апреля в 12:00 мск
15. Гэри Уилсон (0-0) Эллиот Слессор
1 сессия: начало 18 апреля в 12:00 мск
2 сессия: начало 18 апреля в 21:00 мск
5. Джадд Трамп (0-0) Энтони МакГилл
1 сессия: начало 18 апреля в 16:30 мск
2 сессия: начало 19 апреля в 16:30 мск
13. Кайрен Уилсон (0-0) Райан Дэй
1 сессия: начало 19 апреля в 12:00 мск
2 сессия: начало 19 апреля в 21:00 мск
16. Марк Селби (0-0) Мэттью Селт
1 сессия: начало 19 апреля в 16:30 мск
2 сессия: начало 20 апреля в 15:00 мск
8. Шон Мерфи (0-0) Сы Цзяхой
1 сессия: начало 19 апреля в 21:00 мск
2 сессия: начало 20 апреля в 21:00 мск
Начало трансляций 17, 18 апреля: 10:30, 12:00, 21:00, 04:00 (по московскому времени)
Снукер Чемпионат мира 2023: прямой эфир
Снукер Чемпионат мира 2023: 1/16 финала