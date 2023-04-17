Ак Барс – ЦСКА: прямая трансляция 17 апреля 2023

17 апреля в Казани на стадионе «Татнефть-Арена», пройдет 1-й финальный матч главной серии плей-офф КХЛ 2023 / турнира Кубок Гагарина. На льду встречаются, победитель Восточной конференции "Ак Барс" (Казань) принимает "ЦСКА" (Москва) - победителя конференции "Запад".

Начало прямого эфира 17 апреля в 19:30 по московскому времени. Смотрите первый финальный матч Ак Барс – ЦСКА в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

Официальный плеер:

Ак Барс – ЦСКА: Финал прямой эфир 1 матч

 

Гол. 1:1. Михаил Григоренко (ЦСКА) сравнивает счёт

 

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