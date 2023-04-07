Авангард – Ак Барс: прямая трансляция 7 апреля 2023

7 апреля в Омске на стадионе «G-Drive Арена», в рамках Финала конференции "Восток" турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, пройдет 4-й плей-офф матч соперников: "Авангард" (Омск) принимает "Ак Барс" (Казань). Счет в серии 1-2 в пользу Ак Барса.

Начало прямого эфира 7 апреля в 16:20 по московскому времени. Смотрите полуфинальный матч Авангард – Ак Барс в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

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