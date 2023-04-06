Нью-Йорк Айлендерс – Тампа-Бэй: Прямая трансляция 7 апреля 2023

В ночь с 6 на 7 марта 2023 года, в Нью-Йорке, США, в рамках турнира НХЛ - регулярного чемпионата 2023, пройдет матч: Нью-Йорк Айлендерс против Тампа-Бэй Лайтнинг. Начало прямого эфира 7 апреля в 02:30 по московскому времени.

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Айлендерс – Тампа: прямой эфир 7 апреля

 

 

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