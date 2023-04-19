Ак Барс – ЦСКА: онлайн трансляция 19 апреля 2023

19 апреля в Казани на стадионе «Татнефть-Арена», пройдет 2-й финальный матч главной серии плей-офф КХЛ 2023 / турнира Кубок Гагарина. На льду встречаются, победитель Восточной конференции "Ак Барс" (Казань) принимает "ЦСКА" (Москва) - победителя конференции "Запад". Счет в серии 1:0 в пользу Ак Барса.

Начало прямого эфира 19 апреля в 19:50 по московскому времени. Смотрите второй финальный матч Ак Барс – ЦСКА в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Предлагаем вашему вниманию:

Ак Барс – ЦСКА: 1 матч - видео обзор