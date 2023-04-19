ATP 500 Барселона 2023: смотреть онлайн теннис

С 17 по 23 апреля 2023 года в Барселоне (Каталония, Испания) пройдет престижный грунтовый турнир из серии ATP 500: открытый чемпионат Барселоны по теннису или приз графа Годо, так же известный, как 2023 Barcelona Open Banc Sabadell, с призовым фондом €2 722 480.

В турнире принимают участие, такие звезды тенниса, как: Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Карен Хачанов, Роберто Баутиста-Агут, Алехандро Давидович-Фокина и др. 

 

Расписание матчей ATP Барселона 2023:

19 апреля, среда
Второй круг. Третий круг. Начало матчей в 12:00, 14:00, 17:00, 19:00

20 апреля, четверг
Третий круг. Начало матчей в 12:00, 14:00, 17:00, 19:00

21 апреля, пятница
Четвертьфиналы. Начало матчей в 13:30, 15:00, 17:00, 19:00

22 апреля, суббота
Полуфиналы. Начало матчей не ранее 14:30

23 апреля, воскресенье
Финалы одиночного и парного разряда. Начало в 14:00

 

ATP Барселона 2023: прямой эфир

 

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