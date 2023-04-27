ЦСКА – Ак Барс: смотреть онлайн 27 апреля - 6 матч

Сегодня 27 апреля 2023 в Москве на стадионе «ЦСКА Арена», пройдет 6-й финальный матч главной серии плей-офф КХЛ 2023 / турнира Кубок Гагарина. На льду встречаются,  победитель Западной конференции "ЦСКА" (Москва) против "Ак Барс" (Казань) победителя конференции "Запад". Счет в серии 3:2 в пользу ЦСКА.

Начало прямого эфира 27 апреля в 19:30 по московскому времени. Смотрите четвертый финальный матч ЦСКА – Ак Барс в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

 

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Ак Барс – ЦСКА: 5 матч - лучшие моменты

 

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