Снукер English Open 2023: смотреть онлайн трансляция

С 2 по 8 октября 2023 года, в Брентвуде, Англия, пройдет рейтинговый турнир по снукеру Открытый чемпионат Англии 2023, еще известный как Home Nations Series English Open или 2023 BetVictor English Open.
В турнире English Open 2023 примут участие, все звезды снукера из топ-16, победитель события получит приз в размере 80 000 фунтов стерлингов.
В турнирах серии Home Nations, матчи состоят из семи фреймов (до четырех побед), четвертьфиналы до пяти побед, полуфиналы до шести, а финал до девяти побед.
Дневная сессия Открытого чемпионата Англии 2023 по снукеру, будет начинаться в 15:00 по московскому времени, вечерняя сессия ~ в 21:00 МСК.
Расписание матчей English Open 2023:
Понедельник, 2 октября
Квалификации
Марк Аллен – Мостафа Доргам
Дин Цзюньхуэй – Ма Хайлон
Райан Дэй – Эшли Хьюгилл
Роберт Милкинс – Робби Уильямс
Ронни О'Салливан – Эндрю Пэджетт
Джон Хиггинс – Марко Фу
Джек Лисовски – Мэттью Стивенс
Марк Селби – Син Цзихао
Нил Робертсон – Сандерсон Лам
Али Картер – Джейми Кларк
Лука Бресель – Стэн Муди
Шон Мёрфи – Лю Хунъюй
Марк Уильямс – Иэн Бёрнс
Джадд Трамп – Шон О'Салливан
Кайрен Уилсон – Оливер Лайнс
Барри Хокинс – Энтони Хэмилтон
Первый раунд
Том Форд – Юань Сыцзюнь
Майкл Уайт – Мэттью Селт
Хаммад Миа – Рикки Уолден
Вторник, 3 октября
Квалификации
Эллиот Слессор – Райан Дэвис/Брэдли Каудрой
Первый раунд
Марк Селби/Син Цзыхао – Мартин О'Доннелл
Джеймс Кэхилл – Марк Хиггинс/Марко Фу
Мартин Гулд – Кайрен Уилсон/Оливер Лайнс
Джадд Трамп/Шон О’Салливан – Скотт Дональдсон
Роберт Милкинс/Робби Уильямс – Адам Даффи
Грэм Дотт – Барри Хокинс/Энтони Хэмилтон
Ву Ицзе – Марк Аллен/Мостафа Доргам
Стюарт Харрингтон – Нил Робертсон/Сандерсон Лам
Дэвид Грейс – Дин Цзюньхуэй/Ма Хайлон
Энди Хикс – Люка Бресель/Стэн Муди
Райан Дэй/Эшли Хагилл – Хэ Гоцян
Цао Юйпэн – Дэвид Гилберт
Хоссейн Вафайей – Жюльен Леклер
Дэвид Лилли – Марк Дэвис
Джимми Робертсон – Аллан Тейлор
Доминик Дэйл – Гэри Уилсон
Стивен Магуайр – Луис Хиткот
Среда, 4 октября
Первый раунд
Ронни О'Салливан/Эндрю Пейджет – Джексон Пейдж
Джек Лисовски/Мэттью Стивенс – Эллиот Слессор/TBC
Энтони Макгилл – Чжан Анда
Лиам Пуллен – Али Картер/Джейми Кларк
Шон Мёрфи/Лю Хунъюй – Джо О’Коннер
Марк Уильямс/Иэн Бёрнс – Сяо Годун
Крис Уэйклин – Джейми Джонс
Мухаммад Асиф – Фань Чжэнъи
Лукас Клекерс – Дженсон Кендрик
Эндрю Хиггинсон – Чжоу Юэйлун
Сы Цзяхуэй – Фергал О'Брайен
Дилан Эмери – Оливер Браун
English Open 2023 прямой эфир
English Open 2023 прямая трансляция
Лучшие матчи турнира English Open 2023:
Джон Хиггинс – Джеймс Кэхилл: видео обзор матча
Джон Хиггинс - Марко Фу: видео обзор матча
Ронни О'Салливан - Эндрю Пэджетт: видео обзор матча