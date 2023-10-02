Снукер English Open 2023: смотреть онлайн трансляция

С 2 по 8 октября 2023 года, в Брентвуде, Англия, пройдет рейтинговый турнир по снукеру Открытый чемпионат Англии 2023, еще известный как Home Nations Series English Open или 2023 BetVictor English Open.

В турнире English Open 2023 примут участие, все звезды снукера из топ-16, победитель события получит приз в размере 80 000 фунтов стерлингов.

В турнирах серии Home Nations, матчи состоят из семи фреймов (до четырех побед), четвертьфиналы до пяти побед, полуфиналы до шести, а финал до девяти побед.

Дневная сессия Открытого чемпионата Англии 2023 по снукеру, будет начинаться в 15:00 по московскому времени, вечерняя сессия ~ в 21:00 МСК.



Расписание матчей English Open 2023:

Понедельник, 2 октября

Квалификации

Марк Аллен – Мостафа Доргам

Дин Цзюньхуэй – Ма Хайлон

Райан Дэй – Эшли Хьюгилл

Роберт Милкинс – Робби Уильямс

Ронни О'Салливан – Эндрю Пэджетт

Джон Хиггинс – Марко Фу

Джек Лисовски – Мэттью Стивенс

Марк Селби – Син Цзихао

Нил Робертсон – Сандерсон Лам

Али Картер – Джейми Кларк

Лука Бресель – Стэн Муди

Шон Мёрфи – Лю Хунъюй

Марк Уильямс – Иэн Бёрнс

Джадд Трамп – Шон О'Салливан

Кайрен Уилсон – Оливер Лайнс

Барри Хокинс – Энтони Хэмилтон

Первый раунд

Том Форд – Юань Сыцзюнь

Майкл Уайт – Мэттью Селт

Хаммад Миа – Рикки Уолден

Вторник, 3 октября

Квалификации

Эллиот Слессор – Райан Дэвис/Брэдли Каудрой

Первый раунд

Марк Селби/Син Цзыхао – Мартин О'Доннелл

Джеймс Кэхилл – Марк Хиггинс/Марко Фу

Мартин Гулд – Кайрен Уилсон/Оливер Лайнс

Джадд Трамп/Шон О’Салливан – Скотт Дональдсон

Роберт Милкинс/Робби Уильямс – Адам Даффи

Грэм Дотт – Барри Хокинс/Энтони Хэмилтон

Ву Ицзе – Марк Аллен/Мостафа Доргам

Стюарт Харрингтон – Нил Робертсон/Сандерсон Лам

Дэвид Грейс – Дин Цзюньхуэй/Ма Хайлон

Энди Хикс – Люка Бресель/Стэн Муди

Райан Дэй/Эшли Хагилл – Хэ Гоцян

Цао Юйпэн – Дэвид Гилберт

Хоссейн Вафайей – Жюльен Леклер

Дэвид Лилли – Марк Дэвис

Джимми Робертсон – Аллан Тейлор

Доминик Дэйл – Гэри Уилсон

Стивен Магуайр – Луис Хиткот

Среда, 4 октября

Первый раунд

Ронни О'Салливан/Эндрю Пейджет – Джексон Пейдж

Джек Лисовски/Мэттью Стивенс – Эллиот Слессор/TBC

Энтони Макгилл – Чжан Анда

Лиам Пуллен – Али Картер/Джейми Кларк

Шон Мёрфи/Лю Хунъюй – Джо О’Коннер

Марк Уильямс/Иэн Бёрнс – Сяо Годун

Крис Уэйклин – Джейми Джонс

Мухаммад Асиф – Фань Чжэнъи

Лукас Клекерс – Дженсон Кендрик

Эндрю Хиггинсон – Чжоу Юэйлун

Сы Цзяхуэй – Фергал О'Брайен

Дилан Эмери – Оливер Браун

English Open 2023 прямой эфир

English Open 2023 прямая трансляция

Лучшие матчи турнира English Open 2023:

Джон Хиггинс – Джеймс Кэхилл: видео обзор матча

Джон Хиггинс - Марко Фу: видео обзор матча

Ронни О'Салливан - Эндрю Пэджетт: видео обзор матча