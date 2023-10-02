Рыбакина – Чжэн: WTA Пекин 2023: видео трансляция

2 октября в Пекине, Китай, пройдет матч второго круга женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Москвичка выступающая за Казахстан Елена Рыбакина и Чжэн Циньвэнь (Китай).

Начало прямого эфира 2 октября ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Елена Рыбакина – Чжэн Циньвэнь, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Чжэн Циньвэнь – Елена Рыбакина: прямой эфир Rus