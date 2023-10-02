Алькарас – Рууд: ATP Пекин 2023: видео трансляция

2 октября в Пекине, Китай, пройдет матч 1/4 финала мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии ATP 500 – Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Каспер Рууд (Норвегия).

Начало прямого эфира 2 октября ~ в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Карлос Алькарас – Каспер Рууд, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карлос Алькарас – Каспер Рууд: Highlights