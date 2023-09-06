Алькарас – Зверев: US Open 2023: прямая трансляция

В ночь с 6 на 7 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 5 раунда 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 7 сентября ~ в 03:15 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Карлос Алькарас — Александр Зверев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карлос Алькарас — Александр Зверев: прямой эфир Rus

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир