Зверев – Синнер: US Open 2023: прямая трансляция

В ночь с 4 на 5 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4 раунда 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 5 сентября ~ в 03:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Александр Зверев — Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Янник Синнер – Александр Зверев: прямой эфир Rus

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

US Open 2023: прямой эфир