Зверев – Синнер: US Open 2023: прямая трансляция

US Open 2023 смотреть онлайн tennis

В ночь с 4 на 5 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4 раунда 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 5 сентября ~ в 03:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Александр Зверев — Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Янник Синнер – Александр Зверев: прямой эфир Rus

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

US Open 2023: прямой эфир

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Открытый чемпионат США по теннису 2023

Соболенко – Бюрель: US Open 2023: видео трансляция

2 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет матч 3 раунда 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Арина Соболенко…
Tennis Wimbledon 2023 watch videos online

Соболенко — Киз: Уимблдон 2023: видео трансляция

12 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Арина Соболенко (Белоруссия) и Мэдисон…
Grass Court Championships Berlin

Рыбакина – Кудерметова: WTA Берлин: видео онлайн

20 июня в Берлине, Германия, пройдет матч первого круга 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве WTA 500 Берлин / 2023 Berlin Open, так же известного, как Grass Court Championships Berlin. В корте встречаются: Елена…
Daria Kasatkina - Caroline Garcia

Касаткина – Гарсия: WTA Истборн: прямая трансляция

29 июня в Истборне, Англия, на стадионе Девоншир Парк, пройдет матч 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве WTA 500 Истборн, так же известного, как 2023 Eastbourne International. В корте встречаются: Дарья Касаткина…