Синнер – де Минаур: ATP Торонто 2023: Финал прямая трансляция

13 августа 2023 года в Торонто, Канада, пройдет Финальный матч мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Toronto 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Янник Синнер (Италия) и Алекс де Минаур (Австралия).

Начало прямого эфира 13 августа ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Торонто: Янник Синнер – Алекс де Минаур на русском языке в прямом эфире и в записи!

Алекс де Минаур – Янник Синнер: Финал трансляция Rus