ATP 500 Япония 2023: смотреть онлайн прямой эфир

С 16 по 22 октября 2023 года, в Токио, Япония, пройдет теннисный турнира на открытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как ATP 500. Rakuten Japan Open Tennis Championships.

В турнире с призовым фондом $ 2 022 700, среди россиян выступят Карен Хачанов, Аслан Карацев, в событии примут участие известные игроки, такие как Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Александр Зверев, Алекс де Минор, Фрэнсис Тиафо, Феликс Оже-Альяссим.

Расписание трансляций Japan Open 2023, время Московское:

17 октября: 07:00, 09:00, 12:00, 14:00

18 октября: 05:00, 07:00, 09:00, 12:00, 14:00

19 октября: 05:00, 07:00, 12:00, 14:00

20 октября 1/4 финала: 07:00, 09:00, 12:00, 14:00

21 октября 1/2 финала: 08:00, 10:00

22 октября Финал: 10:30

ATP 500 Япония 2023: прямая трансляция