ATP 500 Япония 2023: смотреть онлайн прямой эфир

Japan Open 2023 смотреть онлайнС 16 по 22 октября 2023 года, в Токио, Япония, пройдет теннисный турнира на открытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как ATP 500. Rakuten Japan Open Tennis Championships.

В турнире с призовым фондом  $ 2 022 700, среди россиян выступят Карен Хачанов, Аслан Карацев, в событии примут участие известные игроки, такие как Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Александр Зверев, Алекс де Минор, Фрэнсис Тиафо, Феликс Оже-Альяссим.

 

Расписание трансляций Japan Open 2023, время Московское:

17 октября: 07:00, 09:00, 12:00, 14:00
18 октября: 05:00, 07:00, 09:00, 12:00, 14:00
19 октября: 05:00, 07:00, 12:00, 14:00
20 октября 1/4 финала: 07:00, 09:00, 12:00, 14:00
21 октября 1/2 финала: 08:00, 10:00
22 октября Финал: 10:30

 

ATP 500 Япония 2023: прямая трансляция

 

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