Котов – Монфис: ATP Стокгольм 2023: Финал прямая трансляция

Stockholm Open 2023 смотреть онлайнСегодня 22 октября 2023 года в Стокгольме, Швеция, пройдет Финальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира Открытый чемпионат Стокгольма по теннису, на хардовых кортах, из серии ATP 250. В корте встречаются: Павел Котов (Россия) и Гаэль Монфис (Франция).

Начало прямого эфира 22 октября в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Stockholm Open 2023: Павел Котов – Гаэль Монфис, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Павел Котов – Гаэль Монфис: прямой эфир Rus

 

ATP Стокгольм 2023: 1/2 финала - видео обзор

 

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