Хачанов – Сафиуллин: ATP Вена 2023: видео трансляция

23 октября в Вене, Австрия, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Роман Сафиуллин (Россия).

Начало прямого эфира 23 октября в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Vienna Open 2023: Карен Хачанов – Роман Сафиуллин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Роман Сафиуллин – Карен Хачанов: трансляция

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