Хачанов - Рублев / Бопанна - Эбден: ATP Шанхай 2023: прямая трансляция

Сегодня 10 октября 2023 года в Шанхае, Китай, пройдет матч 1/8 финала, мужского парного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: 🇷🇺 Карен Хачанов/🇷🇺 Андрей Рублёв – 🇮🇳 Рохан Бопанна/🇦🇺 Мэттью Эбден.

Начало прямого эфира 10 октября ~ в 13:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Хачанов - Рублев / Бопанна - Эбден, на русском языке в прямом эфире и в записи!

ATP 1000 Шанхай 2023: прямой эфир Rus

Хачанов - Рублев / Бопанна - Эбден: прямой эфир Rus

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