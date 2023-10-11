Рублев – Пол: ATP Шанхай 2023: прямая трансляция 11 октября

Сегодня 11 октября 2023 года в Шанхае, Китай, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Томми Пол (США).

Начало прямого эфира 11 октября ~ в 15:00 по московскому времени. Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Андрей Рублев – Томми Пол, на русском языке в прямом эфире и в записи!

ATP 1000 Шанхай 2023: прямой эфир Rus

Андрей Рублев – Томми Пол: прямой эфир Rus