Рублев – Умбер: ATP Шанхай 2023: прямая трансляция 13 октября

Shanghai ATP 1000 Masters смотреть онлайн

Сегодня 13 октября 2023 года в Шанхае, Китай, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Уго Умбер (Франция).

Начало прямого эфира 13 октября ~ в 15:00 по московскому времени. Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Уго Умбер – Андрей Рублев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Уго Умбер – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

 

Бен Шелтон – Себастьян Корда: 1/4 финала - видео обзор

 

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