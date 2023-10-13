Рублев – Димитров: ATP Шанхай 2023: прямая трансляция 14 октября

Shanghai ATP 1000 Masters смотреть онлайн

14 октября 2023 года в Шанхае, Китай, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Григор Димитров (Болгария).

Начало прямого эфира 14 октября ~ в 15:00 по московскому времени. Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Григор Димитров – Андрей Рублев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Григор Димитров – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

 

ATP Шанхай 2023: 1/4 финала видео обзор

 

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