Рублев – Хуркач: ATP Шанхай 2023: Финал прямая трансляция 15 октября

Shanghai ATP 1000 Masters смотреть онлайн

15 октября 2023 года в Шанхае, Китай, пройдет Финальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Хуберт Хуркач (Польша).

Начало прямого эфира 15 октября ~ в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Андрей Рублев – Хуберт Хуркач, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Андрей Рублев  – Хуберт Хуркач: Финал прямой эфир Rus

 

ATP Шанхай 2023: 1/2 финала - видео обзор матчей

 

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