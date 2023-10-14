KSI – Томми Фьюри: смотреть онлайн прямой эфир

KSI vs Fury: полный бойСегодня, 14 октября 2023 года, в Манчестере, Англия, пройдет грандиозный вечер бокса KSI vs Fury. Начло прямой трансляции 14 октября в 21:00 по московскому времени.

В главном событии вечера, состоится бой в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в ринге встречаются: популярный рэпер и блогер Оладжиде Олатунджи (1-0, 0 КО), известный как KSI и брат знаменитого Тайсона Фьюри - профессиональный боксер, местный проспект Томми Фьюри (9-0, 4 КО).

В со-главном событии, эксцентричный ютубер Логан Пол, брат Джейка Пола, сразится с бывшим партнером по команде Конора МакГрегора – Диллоном Дэнисом.

 

KSI – Томми Фьюри прямая трансляция

 

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Джейк Пол – Томми Фьюри: видео боя

 

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