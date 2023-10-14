Блинкова – Фернандес: WTA Гонконг 2023: прямая трансляция 14 октября

Сегодня 14 октября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 250: Hong Kong Tennis Open, так же известный, как Hong Kong Open 2023. В корте встречаются: Анна Блинкова (Россия) и Лейла Фернандес (Канада).

Начало прямого эфира 14 октября ~ в 09:00 по московскому времени. Смотрите матч Hong Kong Open 2023: Анна Блинкова – Лейла Фернандес, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Анна Блинкова – Лейла Фернандес: прямой эфир Rus

 

WTA 500 Чжэнчжоу: прямой эфир Rus

 

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