UFC 294 Махачев – Волкановски 2: смотреть онлайн

21 октября 2023 года, в Абу-Даби, ОАЭ, состоится масштабный турнир UFC 294 Makhachev vs. Volkanovski 2. Начало прямой трансляции на русском языке 21.10.23 в 21:00 по московскому времени.
В главном поединке UFC 294, пройдет бой за титул чемпиона UFC в легком весе: чемпион, россиянин Ислам Махачев (24-1) в бою реванше, защищает свой пояс от чемпиона UFC в полулегком весе австралийца Александра Волкановски (26-2).
Кроме Ислама Махачева, на турнире UFC 294 выступят россияне: Саид Нурмагомедов, Икрам Алискеров, Магомед Анкалаев, Шарабутдин Магомедов, Виктория Дудакова!
Кард UFC 294:
Главный кард (21:00 МСК):
Легкий вес, титульный бой: Ислам Махачев (ч) – Александр Волкановски (ч)
Средний вес: Камару Усман – Хамзат Чимаев
Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Джонни Уокер
Средний вес: Икрам Алискеров – Уорлли Алвес
Легчайший вес: Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров
Предварительный кард (17:00 МСК):
Наилегчайший вес: Тим Эллиотт – Мухаммад Мокаев
Легкий вес: Мохаммед Яхья – Тревор Пик
Средний вес: Абу Азаитар – Седрик Думас
Легкий вес: Аншул Джубли – Майк Бриден
Полулегкий вес: Натаниэль Вуд – Мухаммаджон Наимов
Женщины, первый наилегчайший вес: Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей
Средний вес: Бруно Силва – Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
Легчайший вес: Джавид Башарат – Виктор Генри
Ислам Махачев – Александр Волкановски 2: полный бой
плеер 2
Хамзат Чимаев – Камару Усман: полный бой
Магомед Анкалаев – Джонни Уокер: полный бой
Мухаммад Мокаев – Тим Эллиотт: полный бой
Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров: полный бой
Шара Буллет – Бруно Сильва: полный бой
Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей: полный бой
Мухаммад Наимов – Натаниэль Вуд: полный бой
Поединки участников UFC 294:
Ислам Махачев – Александр Волкановски: полный бой