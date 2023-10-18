UFC 294 Махачев – Волкановски 2: смотреть онлайн

UFC 294 Makhachev vs. Volkanovski 2 смотреть21 октября 2023 года, в Абу-Даби, ОАЭ, состоится масштабный турнир UFC 294 Makhachev vs. Volkanovski 2. Начало прямой трансляции на русском языке 21.10.23 в 21:00 по московскому времени.

В главном поединке UFC 294, пройдет бой за титул чемпиона UFC в легком весе: чемпион, россиянин Ислам Махачев (24-1) в бою реванше, защищает свой пояс от чемпиона UFC в полулегком весе австралийца Александра Волкановски (26-2).

Кроме Ислама Махачева, на турнире UFC 294 выступят россияне: Саид Нурмагомедов, Икрам Алискеров, Магомед Анкалаев, Шарабутдин Магомедов, Виктория Дудакова!

Кард UFC 294:

Главный кард (21:00 МСК):
    Легкий вес, титульный бой: Ислам Махачев (ч) – Александр Волкановски (ч)
    Средний вес: Камару Усман – Хамзат Чимаев
    Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Джонни Уокер
    Средний вес: Икрам Алискеров – Уорлли Алвес
    Легчайший вес: Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров

Предварительный кард (17:00 МСК):
    Наилегчайший вес: Тим Эллиотт – Мухаммад Мокаев
    Легкий вес: Мохаммед Яхья – Тревор Пик
    Средний вес: Абу Азаитар – Седрик Думас
    Легкий вес: Аншул Джубли – Майк Бриден
    Полулегкий вес: Натаниэль Вуд – Мухаммаджон Наимов
    Женщины, первый наилегчайший вес: Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей
    Средний вес: Бруно Силва – Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
    Легчайший вес: Джавид Башарат – Виктор Генри

 

Ислам Махачев – Александр Волкановски 2: полный бой

 

плеер 2

 

Хамзат Чимаев – Камару Усман: полный бой

 

Магомед Анкалаев – Джонни Уокер: полный бой

 

Мухаммад Мокаев – Тим Эллиотт: полный бой

 

Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров: полный бой

 

Шара Буллет – Бруно Сильва: полный бой

 

Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей: полный бой

 

Мухаммад Наимов – Натаниэль Вуд: полный бой

 

 

Поединки участников UFC 294:

Ислам Махачев – Александр Волкановски: полный бой

 

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