Рублев – Попырин: ATP Вена 2023: видео трансляция

24 октября в Вене, Австрия, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Алексей Попырин (Австралия).

Начало прямого эфира 24 октября в ~ 15:00 по московскому времени. Смотрите матч Vienna Open 2023: Андрей Рублев – Алексей Попырин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Алексей Попырин: трансляция

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