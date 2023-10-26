Рублев – Арнальди: ATP Вена 2023: видео трансляция

26 октября в Вене, Австрия, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Маттео Арнальди (Италия).

Начало прямого эфира 26 октября в ~ 12:45 по московскому времени. Смотрите матч Vienna Open 2023: Андрей Рублев – Маттео Арнальди, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Маттео Арнальди – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

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