Медведев – Фис: ATP Вена 2023: видео трансляция

Erste Open смотреть онлайн

25 октября 2023 года в Вене, Австрия, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Артюр Фис (Франция).

Начало прямого эфира 25 октября в ~ 16:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Vienna Open 2023: Даниил Медведев – Артюр Фис, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Даниил Медведев – Артюр Фис: трансляция Rus

 

Даниил Медведев – Артюр Фис: видео обзор матча

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Похожие материалы - теннис

Erste Open смотреть онлайн

Медведев – Димитров: ATP Вена 2023: видео трансляция

26 октября в Вене, Австрия, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются:…