Медведев – Фис: ATP Вена 2023: видео трансляция

25 октября 2023 года в Вене, Австрия, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Артюр Фис (Франция).

Начало прямого эфира 25 октября в ~ 16:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Vienna Open 2023: Даниил Медведев – Артюр Фис, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Артюр Фис: трансляция Rus

Даниил Медведев – Артюр Фис: видео обзор матча