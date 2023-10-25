Хачанов – Лехечка: ATP Вена 2023: видео трансляция

25 октября в Вене, Австрия, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Иржи Лехечка (Чехия).

Начало прямого эфира 25 октября в ~ 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Vienna Open 2023: Карен Хачанов – Иржи Лехечка, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Иржи Лехечка – Карен Хачанов: прямой эфир Rus

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