Медведев – Корда: ATP Шанхай 2023: прямая трансляция 8 октября

Shanghai ATP 1000 Masters смотреть онлайн

Сегодня 8 октября 2023 года в Шанхае, Китай, пройдет матч второго круга 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Себастьян Корда (США).

Начало прямого эфира 8 октября ~ в 09:00 по московскому времени. Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Даниил Медведев – Себастьян Корда, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

 

Даниил Медведев – Себастьян Корда: трансляция Rus

 

Даниил Медведев – Себастьян Корда: видео обзор матча

 

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