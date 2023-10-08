Сафиуллин – Шелтон: ATP Шанхай 2023: прямая трансляция 8 октября

Сегодня 8 октября 2023 года в Шанхае, Китай, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Бен Шелтон (США).

Начало прямого эфира 8 октября ~ в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Бен Шелтон - Роман Сафиуллин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Бен Шелтон - Роман Сафиуллин: прямой эфир Rus

 

Комментарии ( 1 )
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Michael P
6 часов назад

Роман, начал за здравие, в третьем сете надо держаться и бороться )))
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