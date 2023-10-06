Сафиуллин – Зверев: ATP Шанхай 2023: прямая трансляция

6 октября  в Шанхае, Китай, пройдет матч первого круга 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 6 октября ~ в 15:00 по московскому времени. Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Роман Сафиуллин – Александр Зверев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

ATP Шанхай 2023: видео обзор матчей

 

Роман Сафуиллин – Александр Зверев: трансляция Rus

 

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