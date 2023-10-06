Соболенко – Рыбакина: WTA Пекин 2023: видео трансляция

6 октября в Пекине, Китай, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Начало прямого эфира 6 октября ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Арина Соболенко – Елена Рыбакина , на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Елена Рыбакина: трансляция Rus

Арина Соболенко – Елена Рыбакина: видео обзор матча