Соболенко – Рыбакина: WTA Пекин 2023: видео трансляция

Beijing 2023 смотреть онлайн

6 октября в Пекине, Китай, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Начало прямого эфира 6 октября ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Арина Соболенко – Елена Рыбакина , на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Арина Соболенко – Елена Рыбакина: трансляция Rus

 

Арина Соболенко – Елена Рыбакина: видео обзор матча

 

Комментарии ( 8 )
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Иван Голюгин
20 часов назад

Мы победили ура спасибо Елена поздравляем
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Иван Голюгин
20 часов назад

Победа наша урааа
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Иван Голюгин
20 часов назад

Класс рыбакина к победе мы верим тебе
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Иван Голюгин
20 часов назад

Елена класс тебя поддерживает и болеет за тебя гармонист д даниловичи дипломант конкурса ветеранский гармоник Минск Беларусь
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Иван Голюгин
20 часов назад

Елена молодец верим в тебя
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Иван Голюгин
20 часов назад

100процетов победит Елена рыбакина с победой
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1
Иван Голюгин
20 часов назад

Вперёд Елена к победе верим в твою победу
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Иван Голюгин
20 часов назад

Я болею за Елену рыбакину и она победит ставлю на её
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