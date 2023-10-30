Соболенко – Рыбакина: WTA Финал 2023: прямая трансляция 31 октября

31 октября 2023 года в Канкуне, Мексика, пройдет матч группового этапа, женского одиночного разряда, итогового турнир WTA Finals 2023, так же известный, как Итоговый турнир WTA. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Начало прямого эфира 31 октября ~ в 22:30 по московскому времени. Смотрите матч Итогового турнир WTA 2023: Арина Соболенко – Елена Рыбакина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Итоговый турнир WTA 2023: прямой эфир

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