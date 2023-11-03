Хачанов – Циципас: ATP Париж 2023: прямая трансляция 3 ноября

Сегодня, 3 ноября 2023 года в столице Франции, Париже, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, из серии Masters категории ATP 1000, так же известного как 2023 Rolex Paris Masters. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Стефанос Циципас (Греция).

Начало прямого эфира 3 ноября ~ в 17:55 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Rolex Paris Masters 2023: Карен Хачанов – Стефанос Циципас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Расписание на 3 ноября, матчей 1/4 финала:

16:00 Григор Димитров - Хуберт Хуркач

17:30 Карен Хачанов - Стефанос Циципас

21:30 Новак Джокович - Хольгер Руне

23:30 Андрей Рублев - Алекс де Минаур

Карен Хачанов – Стефанос Циципас: прямой эфир Rus

Хуберт Хуркач – Григор Димитров: 1/4 финала - видео