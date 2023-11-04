Циципас – Димитров: ATP Париж 2023: прямая трансляция 4 ноября

Сегодня, 4 ноября 2023 года в столице Франции, Париже, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, из серии Masters категории ATP 1000, так же известного как 2023 Rolex Paris Masters. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Григор Димитров (Болгария).

Начало прямого эфира 4 ноября ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Rolex Paris Masters 2023: Григор Димитров – Стефанос Циципас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Матчи 4 ноября, суббота 1/2 финала:

⏰16:00 🇧🇬Григор Димитров - 🇬🇷Стефанос Циципас

⏰19:00 🇷🇺Андрей Рублев - 🇷🇸Новак Джокович

ATP Париж 2023: 1/4 финала - видео обзор матчей