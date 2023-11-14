Циципас – Руне: Финал ATP 2023: видео трансляция

14 ноября в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP, так же известного как Nitto ATP Finals 2023. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Хольгер Руне (Дания).

Начало прямого эфира 14 ноября ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Стефанос Циципас – Хольгер Руне, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Стефанос Циципас – Хольгер Руне: прямой эфир Rus

Итоговый турнир ATP 2023: День 2 - видео обзор матчей