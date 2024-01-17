Циципас – Томпсон: Australian Open 2024: прямая трансляция

17 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч второго раунда, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Джордан Томпсон (Австралия).

Начало прямого эфира 17 января ~ в 12:30 по московскому времени. Смотрите матч Джордан Томпсон – Стефанос Циципас, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Джордан Томпсон – Стефанос Циципас: видео обзор матча

Джордан Томпсон – Стефанос Циципас: трансляция Rus