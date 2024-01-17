Джокович – Попырин: Australian Open 2024: прямая трансляция 17 января

17 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет матч второго раунда, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Алексей Попырин (Австралия).

Начало прямого эфира 17 января ~ в 12:30 по московскому времени. Смотрите матч Новак Джокович – Алексей Попырин, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Открытый чемпионат Австралии 2024: прямой эфир Rus

Новак Джокович – Алексей Попырин: трансляция Rus