Соболенко – Фрухвиртова: Australian Open 2024: прямая трансляция

17 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет матч второго раунда, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Бренда Фрухвиртова (Чехия).

Начало прямого эфира 17 января ~ в 11:00 по московскому времени. Смотрите матч Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Бренда Фрухвиртова: видео обзор матча

Арина Соболенко – Бренда Фрухвиртова: трансляция

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