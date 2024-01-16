Рублев – Юбэнкс: Australian Open 2024: прямая трансляция 17 января

17 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет матч второго раунда, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Кристофер Юбенкс (США).

Начало прямого эфира 17 января ~ в 09:00 по московскому времени. Смотрите матч Кристофер Юбенкс – Андрей Рублев, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Australian Open 2024: прямая трансляция Rus

Андрей Рублев – Кристофер Юбэнкс: трансляция

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