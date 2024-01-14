Рублев – Вилд: Australian Open 2024: прямая трансляция

Australian Open 2024: смотреть онлайн14 января 2024 в Мельбурне (Австралия) пройдет матч первого круга, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024  / Australian Open 2024. В корте встречаются: Россиянин Андрей Рублев против и Тиагу Зайбот Вилд из Бразилии.

Начало прямого эфира 14 января в 06:00 по московскому времени. Смотрите матч Андрей Рублев – Тиагу Зайбот Вилд, в прямом эфире и в записи!

 

14 января: Расписание трансляций:

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)

🇧🇷 Тьяго Сейбот Уайлд - 🇷🇺 Андрей Рублёв (05-30 мск)
🇷🇸 Новак Джокович - 🇭🇷 Дино Призмич (11-00 мск)
🇩🇪 Элла Зайдель - 🇧🇾 Арина Соболенко (13-00 мск)

 

Андрей Рублев – Тиагу Зайбот Вилд: трансляция Rus

 

Андрей Рублев – Тиагу Зайбот Вилд: видео обзор матча

 

Комментарии ( 3 )
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Сергей Сергеев
3 дня назад
Одни нервы...
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Сергей Сергеев
3 дня назад
Первый круг и такой серьезный соперник...
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Michael P
Сергей Сергеев
3 дня назад
Вилд, очень неудобный соперник, который, когда соберется, может победить почти любого соперника)
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