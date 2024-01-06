Андрей Рублев – Эмиль Руусувуори: ATP Гонконг финал: видео трансляция

7 января в Гонконге, пройдет финальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых кортах с твердым покрытием ATP Hong Kong Tennis Open 2024. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Начало прямого эфира 7 января в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Гонконг 2024: Андрей Рублев – Эмиль Руусувуори, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Эмиль Руусувуори: трансляция Rus

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