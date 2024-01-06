Арина Соболенко – Виктория Азаренко: WTA 500 Брисбен - онлайн видео

Сегодня, 6 января 2024 года в Брисбене, Австралия, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на хардовых кортах WTA 500 Брисбен 2024, так же известный, как Brisbane International presented by Evie 2024. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Виктория Азаренко (Беларусь).

Начало прямого эфира 6 января в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч турнира WTA Брисбен 2024: Арина Соболенко – Виктория Азаренко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

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