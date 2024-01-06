Андрей Рублев – Шан Цзюньчэн: ATP Hong Kong видеотрансляция

Сегодня, 6 января в Гонконге, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых кортах с твердым покрытием ATP Hong Kong Tennis Open 2024. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Цзюньчэн Шан (Китай).

Начало прямого эфира 6 января в 11:00 по московскому времени. Смотрите матч турнира United Cup: Андрей Рублев – Цзюньчэн Шан, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Цзюньчэн Шан: трансляция Rus

ATP Hong Kong 2024: 1/4 финала - видео обзор матчей