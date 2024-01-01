UFC Fight Night Анкалаев – Уокер 2: кард, дата, трансляция

В ночь с 13 на 14 января 2024 года, в городе Лас-Вегас, США, пройдет грандиозный турнир UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2, так же известный как UFC Fight Night 234 и UFC on ESPN+ 92. Начало Основного карда в 03:00 МСК, прелимы начнутся в 00:00 по московскому времени.

В главном поединке события, пройдет реванш в полутяжелом весе: 3 номер рейтинга, россиянин Магомед Анкалаев (18-1-1) сразится с 7 номером – бразильцем Джонни Уокером (21-7-0).

Кард турнира UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2:

Главный кард

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Джонни Уокер

Наилегчайший вес: Матеуш Николау – Манель Кейпе

Легкий вес: Джим Миллер – Габриэль Бенитес

Женщины, легчайший вес: Мэйси Чиассон – Кетлин Виейра

Легчайший вес: Марио Баутиста – Рикки Саймон

Средний вес: Фил Хоус – Бруно Феррейра

Предварительный кард

Тяжелый вес: Андрей Орловский – Вальдо Кортес-Акоста

Полусредний вес: Престон Парсонс – Бассил Хафез

Легчайший вес: Маркус Макги – Гастон Боланос

Женщины, легчайший вес: Норма Дюмон – Яна Сантос

Легчайший вес: Фарид Башарат – Тэйлор Лапилус

Полулегкий вес: Габриэль Сантос – Уэстин Уилсон

Наилегчайший вес: Фелипе Бунес – Денис Бондарь

Легкий вес: Том Нолан – Николас Мотта

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