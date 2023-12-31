Новак Джокович – Чжэн Чжичжэн: прямая трансляция 31 декабря

United Cup: смотреть онлайнНовак Джокович – Чжэн Чжичжэн: прямая трансляция 31 декабря
Сегодня, 31 декабря 2023 года в Австралии, пройдет матч, мужского одиночного разряда, теннисного командного турнира United Cup. В групповом этапе, встречаются команды Сербии и Китая.

Начало прямого эфира 31 декабря в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч турнира United Cup: Чжэн Чжичжэн – Новак Джокович, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Новак Джокович – Чжэн Чжичжэн: видео обзор матча

 

United Cup 2024 День 3: видео обзор матчей

 

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